Idee di mercato: da Emerson Palmieri a Marcos Senesi

Nuovi scenari di calciomercato: il futuro di Koulibaly non è più così scontato al Napoli e la cessione di Fabian Ruiz diventa una necessità.

Nuovi scenari di calciomercato azzurro, Koulibaly e Fabian Ruiz pedine sacrificabili?

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport apre a nuovi scenari. Il reparto difensivo del Napoli rimane quello da rafforzare: in seguito alle partenze di Maksimovic e Hysaj a parametro zero, i partenopei prendono in considerazione anche la cessione di Mario Rui. In sostituzione a questi profili spuntano diversi volti. Partendo da Emerson Palmieri, con costi troppo elevati stando alle casse del Napoli, e Reinildo Mandava.