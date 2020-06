Il Barcellona non va oltre il pari contro il Celta Vigo. Ora rischia grosso

Il Barcellona non va oltre il pari contro il Celta Vigo

I blaugrana sono andati due volte in vantaggio e per ben due volte sono stati riacciuffati dai padroni di casa. Al 20′ è Suarez che sblocca il risultato su assist di Messi. Il Celta pareggia i conti a inizio ripresa con gol di Smolov su su suggerimento di Yokuslu. Il Barcellona torna di nuovo in vantaggio dopo 17 minuti nuovamente con Suarez che sigla così una doppietta. A 2 minuti dal 90′, però, Iago Aspas gela gli entusiasmi dei catalani con il gol che fissa il risultato sul 2-2.

Con il pareggio il Barcellona rischia grosso avendo un vantaggio di appena un unto sul Real Madrid. I blancos domani affronteranno l’Espanyol, ultimo in classifica nella Liga spagnola.

