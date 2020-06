Marolda su Callejon e Milik: “Mai arrivare alla scadenza del contratto”

Francesco Marolda parla dei calciatori in scadenza

Il noto giornalista Francesco Marolda è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Ecco quanto dichiarato: “Callejon? Non bisogna arrivare alla scadenza del contratto di un calciatore, non ci dovevi pensare l’anno scorso ma due anni fa. Stesso dicasi per Milik che si libera tra un anno e sei in difficoltà anche per lui. Per Callejon credo che si sia arrivati alla fine della storia, a meno che non si faccia in pochi giorni quanto non si è fatto in due anni”.

CONTENUTI EXTRA

Nicola Vivarelli: con Gemma Galgani non sono mancate le risate

Test rapido sulle urine stabilisce se mangiamo bene oppure no