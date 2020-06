Napoli-Spal, gli assenti di Luigi Di Biagio per la sfida al San Paolo

Napoli-Spal, gli assenti di Di Biagio

Notizie Calcio Napoli – Napoli-Spal, gli assenti di Di Biagio per la sfida di domani sera al San Paolo. In occasione della conferenza stampa del tecnico della SPAL, l’addetto stampa ha comunicato che i prossimi avversari del Napoli non avranno a disposizione il portiere Etrit Berisha, l’attaccante Federico Di Francesco ed il difensore Ervin Zukanovic. Di Francesco non sarà a disposizione per via della distrazione al retto femorale della coscia destra, problema accusato lunedì.

