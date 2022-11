Il Betis spara alto per Luiz Henrique: clausola da 100 milioni

La richiesta del Betis Sevilla per lasciar partire Luiz Henrique

Il Napoli ha messo gli occhi su Luiz Henrique del Betis Sevilla. L’interesse per l’esterno è sorto dall’incertezza sul futuro di Hirving Lozano. Il Chucky ha il contratto in scadenza nel 2024 e non è detto che riesca ad accordarsi facilmente con De Laurentiis sul piano dello stipendio. Strappare il giocatore al club spagnolo però non sarà facile, vista la super clausola rescissoria: ben 100 milioni di euro. Lo riferisce “Diario AS”

Fonte foto: Instagram @luiz_henriqueee_11

