Il Cagliari recupera Nandez per la sfida contro il Napoli

Secondo quanto riportato da Ansa il Cagliari potrà contare sulla presenza di Nahitan Nandez per la sfida contro il Napoli.

Per la sfida di campionato tra Cagliari e Napoli in programma la prossima domenica i rossoblù potranno contare sul recupero di Nahitan Nandez.

Di seguito quanto riportato in merito da Ansa:

“Nandez, partito dalla panchina a Udine per un affaticamento, questa settimana si è sempre allenato con il gruppo. Ed è pronto a riprendersi il posto in mezzo al campo nella gara di domenica alle 15 alla Domus. Forse spostato sulla destra per prendere in consegna proprio Kvaratskhelia con la collaborazione di Zappa. Sulemana, che sembrava già pronto al ritorno nella sfida di Udine, ha fatto invece qualche passo indietro: sempre in personalizzato nelle prime tre sedute della settimana. E a questo punto rischia davvero di saltare anche il Napoli. Sempre a parte Oristanio e Shomurodov: per un possibile ritorno in campo se ne riparla dopo la gara di domenica prossima. Sempre fuori Mancosu e Hatzidiakos. Ritorna in panchina il terzo portiere Aresti dopo una giornata di squalifica. Per Ranieri solito dilemma: nell’ultima gara ha schierato la difesa a quattro, ma potrebbe propendere per il modulo a tre adottato nelle gare precedenti”. (ANSA).

