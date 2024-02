Kvaratskhelia protesta con Calzona: il motivo e la reazione di ADL

Il quotidiano Il Mattino si è soffermato su una recente situazione che riguarda l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia non sarebbe stato d’accordo la propria sostituzione avvenuta durante il match di Champions League. Per tale ragione nella giornata di ieri Francesco Calzona ha affrontato subito la questione. Intanto filtra anche la posizione del Presidente Aurelio De Laurentiis in merito a tale episodio: quest’ultimo starebbe pensando ad una multa.

Dall’odierna edizione de Il Mattino si legge:

“Lo aveva già fatto Kvicha Kvaratskhelia, quando, sostituito nel finale un Genoa-Napoli finito 2-2, pur non parlando bene in italiano, disse ‘Ma cosa hai fatto?’. Poi arrivarono Politano e Osimhen e il castello è venuto piano piano giù. L’altra notte, il fastidio del georgiano al momento del cambio ordinato da Calzona è apparso a tutti nitido in diretta mondiale. E il tecnico, ieri, ha subito preso di petto la situazione a Castel Volturno. Perché ha ribadito che è la squadra quello che conta, non il singolo. Aurelio De Laurentiis sta valutando se ci sono le condizioni per una multa a Kvara.”