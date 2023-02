Corriere dello Sport – Il Castellani è un tabù: il Napoli ha vinto solo una volta in trasferta.

L’edizione odierna del quotidiano si sofferma su una statistica particolare. Lo Stadio Castellani, per il Napoli, è una sorta di tabù, l’ultima vittoria degli azzurri in trasferta contro l’Empoli è stata nel 1948.

“Una sorta di tabù, uno stadio nemico dei risultati azzurri per non dire quasi una maledizione: dal 1948, il Napoli ha battuto l’Empoli in trasferta soltanto una volta su 13 incroci. Nel 2017. E poi: 4 pareggi e 8 sconfitte. L’ultima, tremenda, il 24 aprile 2022: dieci mesi precisi oggi. Un 3-2 in doppia rimonta con sorpasso che ha lasciato segni profondi e tracce ancora visibili sulla pelle dei superstiti di quella squadra”.

