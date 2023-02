Corriere dello Sport – Napoli, spunta criticità sui ricavi dal Maradona: “Contributo da provinciale”.

Secondo l’analisi del quotidiano, che si è soffermato sulla strategia economica messa in atto da De Laurentiis, preannunciando così il prossimo bilancio 2022-23 da far invidia; spunta anche una criticità decisamente da non sottovalutare:

“Un limite serio sta invece nel risibile contributo che il Napoli riceve dal Maradona: 12 milioni di ricavi da gara sono un livello quasi da provinciale che la gestione tecnica del club non merita. Nel 22-23 il miglioramento è scontato e il pareggio del bilancio ampiamente a portata di mano”.

