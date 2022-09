Il CEO di Apple è a Napoli, nel pomeriggio incontrerà ADL

Incontro tra ADL e il CEO di Apple

Il CEO di Apple Tim Cook è a Napoli, dove in mattinata era presente all’Università Federico II per ricevere un Laurea Honoris Causa in Innovation and International Management. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli ,all’interno dell’aula magna dell’ateneo partenopeo, era presente anche Aurelio De Laurentiis. La stessa radio ufficiale, ha precisato che nel pomeriggio il numero uno azzurro incontrerà Tim Cook al centro Apple di San Giovanni a Teduccio. Molto probabile che si parli anche di una possibile partnership tra il club azzurro e l’azienda della Silicon Valley, che aumenterebbe non di poco il valore del brand Napoli.

fonte immagine in evidenzia flickr.com

