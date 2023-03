Il commento della SSC Napoli dopo la vittoria contro il Torino

La SSC Napoli è intervenuta attraverso i propri canali social dopo la vittoria conto il Torino di Ivan Juric:

“Il cielo è azzurro sopra Torino. E porta stampato il volto dell’Uomo Mascherato. Osimhen è la Stella Cometa che indica la direzione della Vittoria”. Così il Napoli sul proprio sito ufficiale commenta il trionfo all’Olimpico Grande Torino: “Vola Victor, perchè in quest’anno di prodigi meravigliosi c’è un Uomo che sa volare e che ha messo le ali ad un popolo intero, che non ha solo la testa tra le nuvole ma anche un cuore che batte all’infinito, eternamente sospeso tra Storia e Mito. SuperOsi va in orbita dopo 10 minuti e non scende più. All’Olimpico granata avvistano un UFO. Prima un terzo tempo in mischia d’angolo, poi uno stacco aggrappato a un aquilone quando non è ancora arrivato il tramonto. In mezzo c’è il rigore di Kvara che esulta mostrando “la vena” come garba a Spalletti. Dopo un’ora siamo 3-0. Ed è festa tutto intorno, con la nostra gente che per la prima volta in stagione canta “Vinceremo il Tricolore”. E nel brivido che corre sulla schiena c’è anche l’occasione per celebrare la griffe di Ndombele che entra e firma la quarta di copertina. Il Napoli vince la terza partita in una settimana, segnando 9 gol compresa la Champions. Sfondiamo quota 70 in Serie A ed Osimhen si siede sul Trono dei bomber con 21 reti. Il Cielo è azzurro sopra al campionato. E porta stampato il volto dell’Uomo Mascherato.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

