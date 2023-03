Il Napoli demolisce le speranze del Torino in soli 30 minuti

Il Napoli vince contro il Torino per 0-4, facendo perdere ogni speranza alla compagine granata dopo 30 minuti dal fischio d’inizio.

Napoli e Torino si sono sfidate oggi in occasione della ventisettesima giornata di campionato. Gli azzurri hanno avuto la meglio ed hanno espugnato l’Olimpico di Torino vincendo per 0-4.

Il quotidiano Tuttosport ha commentato la gara:

“Stavolta sono stati necessari 35 minuti perché la capolista spegnesse ogni speranza granata, per la rete di Osimhen e il rigore di Kvaratskhelia. Tra i due gol il Toro non è nemmeno dispiaciuto – due interventi di Meret, un palo di Sanabria – però le solite disattenzioni sono risultate fatali e hanno indirizzato la partita verso l’inevitabile destino, completato nella ripresa dallo stesso Osimhen e da Ndombele per il 4-0 finale. In attesa del derby di Roma e di Inter-Juventus, il Napoli si ritrova con 21 punti di vantaggio sulla seconda: di cosa stiamo parlando?.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

