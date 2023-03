Zanoli: “Via da Napoli perché avevo bisogno di continuità”

L’ex giocatore del Napoli Alessandro Zanoli ha parlato ai microfoni di SKY dopo la sfida tra Sampdoria ed Hellas Verona.

Alessandro Zanoli, ex giocatore del Napoli che attualmente veste la maglia della Sampdoria, ha trovato il suo promo gol con il club blucerchiato. Dopo la sfida contro l’Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di SKY.

“Sono felice per il gol che ho segnato e per i tre punti che abbiamo portato a casa, fondamentali per il percorso salvezza. La dedica è per tutte le persone che mi sostengono. Sono andato via da Napoli perché mi serviva continuità per giocare, e lì giustamente non l’ho trovata. Giovanni Di Lorenzo è sicuramente uno dei top terzini al mondo. Ringrazio il mister, partita dopo partita mi sento sempre più fiducioso. Giocare sempre 90 minuti aiuta, anche se a Napoli ho imparato molto guardando certi giocatori. Qui ci sono tanti giocatori con esperienza, come Quagliarella e Gabbiadini. Aiutano i compagni e ti fanno sentire a casa.”

Fonte foto: Instagram, @alessandrozanoli00

