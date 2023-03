Napoli, Kvaratskhelia da record: il dato incredibile su di lui

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia sarebbe il primo giocatore che ha collezionale 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione per quanto riguarda i maggioi campionati europei. Ciò non avveniva dai tempo di Diego Armando Maradona.

A riportare tale dato ci ha pensato l’account ufficiale Twitter di OptaPaolo:

“10+10 – Khvicha Kvaratskhelia (12 reti e 10 assist in questa Serie A) è il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori 5 campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 centri e 13 assist con il Werder Brema). Polivalente.”

10+10 – Khvicha Kvaratskhelia (12 goals and 10 assists in Serie A so far) has become the first player with 10+ goals and 10+ assists in his very first season in the Big-5 European Leagues since Diego in 2006/07 (13 goals + 13 assists for Werder Bremen). Multipurpose.#SerieA pic.twitter.com/x7FzthNGLa

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 19, 2023