Lazio-Roma, i biancocelesti si aggiudicano derby e secondo posto

La Lazio si aggiudica il derby della Capitale battendo la Roma per 0-1 e volando al secondo posto della classifica di Serie A.

Si è da poco conclusa la sfida di campionato tra Lazio e Roma, con i biancocelesti che hanno avuto la meglio sui giallorossi. La squadra di Maurizio Sarri ha portato a casa i tre punti vincendo per 1-0 grazie alla rete di Mattia Zaccagni al minuto 20 della ripresa. I giallorossi si trovano quasi subito in inferiorità numerica per l’espulsione di Roger Ibañez. La Roma pareggia con l’autorete di Nicolò Casale, che però viene subito annullato per un precedente fuorigioco di Chris Smalling. Grazie a tale vittoria la Lazio si trova attualmente al secondo posto della classifica di Serie A con 52 punti. Raggiungere quota 71, a cui si trova desso il Napoli è di sicuro un’impresa, tuttavia i biancocelesti sorpassano l’Inter e blindano almeno momentaneamente un posto in Champions League.

Fonte foto: Instagram, @official_sslazio

