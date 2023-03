Giuntoli: “Pensiamo al presente, Spalletti non ha bisogno di consigli”

Il Napoli ha steso i granata con un netto 4-0 nella gara del Grande Olimpico di Torino. Nel pre partita il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha parlato ai mirofofoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“E’ importante come ogni settimana fare bene, pensare al presente e affrontare una gara per volta, senza pensare a conseguenze troppo positive né troppo negative.

Juric ha detto che Spalletti e Giuntoli sono due fuoriclasse che si sono migliorati a vicenda. Lui di sicuro ha migliorato me, non so se io ho migliorato lui. Spalletti non ha bisogno dei miei consigli, è un grande allenatore, navigato e noi siamo molto contenti. In questo momento tutti i tipi di apprezzamenti ti portano fuori dalla nostra realtà, noi dobbiamo pensare al presente, al Torino, che è una squadra tosta e che renderà questa partita difficile”.