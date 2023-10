Il commento di Auriemma dopo Napoli-Milan

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato la sfida tra Napoli e Milan nel corso della trasmissione “Pressing”.

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di “Pressing”, trasmissione in onda su Italia 1, ed ha parlato della sfida tra Napoli e Milan.

Ecco in seguito la sua opinione a riguardo:

“Le partite terminano al novantesimo. Questo risultato diventa positivo solo se si pensa alla statistica che il Napoli aveva sempre perso negli scontri diretti contro le squadre di livello più alto. Con la curaDe Laurentiis, che si reca tutti i giorni a Castel Volturno vicino a Garcia, mi sarei aspettato che il Napoli del secondo tempo lo avessimo visto anche nel primo. Allora questa cura non serve a niente perché nel primo tempo si è visto una squadra sbandata con giocatori irriconoscibili. Uno di questi è Rrahmani che si è capito che non è in condizione e deve essere sostituito da Ostigard. Poi nel secondo tempo il Napoli ha recuperato la partita più per frustrazione e voglia di riscatto. In più Rudi Garcia ha messo finalmente un altro attaccante vicino a Raspadori.”

