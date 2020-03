Cannavaro: “La Cina ne è uscita! Restate a casa, è l’unica soluzione”

Cannavaro – Intervistato dal Mundo Deportivo, l’ex capitano della Nazionale ha raccontato di come la Cina stia sconfiggendo il virus

Il coronavirus, in questo periodo, sta mettendo a dura prova tutto il mondo mentre in Cina si sta piano piano ritornando alla normalità. Ne è testimone Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou Evergrande

Intervistato dal Mundo Deportivo, l’ex capitano della Nazionale ha raccontato di come la Cina stia sconfiggendo il virus:

“Dobbiamo restare a casa. La Polizia qui può arrivare in qualsiasi momento per misurarti la temperatura. Quando passeremo il periodo di quarantena, effettueranno nuove analisi e ci forniranno una sorta di passaporto per poter transitare. Ora che sono a battere il coronavirus non vogliono essere infettati di nuovo. Adesso è quasi tutto normale. Puoi vedere le persone sulle terrazze, nei ristoranti, senza mascherine

Un mese fa non si vedeva un’anima in giro. Un giorno andando al centro d’allenamento non ho incontrato una sola persona, soltanto Polizia e ambulanza. In Cina hanno sconfitto la pandemia perché hanno seguito le istruzioni delle autorità, lo hanno fatto tutti insieme. Sono rimasti tutti a casa. Questa è l’unica cosa da fare.

Mia moglie e i miei figli sono a Napoli, anche i miei genitori. Mio padre si arrabbia quando mia sorella gli porta del cibo e lo lascia alla porta, ma è il modo migliore per mostrargli l’amore, perché il virus è molto pericoloso tra gli anziani, molto pericoloso. In Cina tutti sono stati molto disciplinati. Il campionato? Speriamo di ricominciare a maggio, noi in squadra non abbiamo avuto nessun caso positivo”.

