Bruscolotti: “Ai tempi del colera, nessuno voleva giocare contro il Napoli”

Beppe Bruscolotti ha commentato l’attuale situazione di emergenza rapportandola a quella vissuta ai tempi del colera

Lo storico ex capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti, è intervenuto ai microfoni di Repubblica. L’ex difensore partenopeo ha commentato l’attuale situazione di emergenza rapportandola a quella vissuta nel 1973 quando la città di Napoli fu invasa dal colera: “Quando c’era il colera nessuno voleva giocare contro il Napoli, temevano l’infezione. La giunta regionale della Liguria disse no alla nostra sfida con il Genoa in Coppa Italia e vincemmo a tavolino. Poi il Genoa decise di organizzare un’amichevole per raccogliere fondi per i malati di colera.

Per un periodo ci evitavano senza motivo ed era brutto essere considerati degli appestati. Nello spogliatoio eravamo attenti a rispettare le prescrizioni però a ristorante potevamo andare. Oggi invece bisogna restare isolati a casa”.

