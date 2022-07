Jorginho: “Gli ho scritto per convincerlo a venire al Chelsea, sono contento che sia qui”

L’ex Napoli Jorginho parla dell’arrivo a Londra di Kalidou Koulibaly

Jorginho, ex giocatore azzurro ora in forza al Chelsea, ha parlato a Sky Sport del trasferimento di Kalidou Koulibaly dal Napoli ai Blues.

Queste le sue parole:

“Ci darà una grossa mano per la persona che è, è un ragazzo davvero eccezionale. Durante la trattativa, quando non si sapeva se sarebbe venuto a Londra o meno, gli ho scritto un paio di volte e l’ho chiamato per provare a convincerlo. Gli ho detto che volevo giocare di nuovo insieme a lui, abbiamo scherzato un po’. Stavo davvero sperando che l’affare si concretizzasse e sono molto felice sia successo“.

