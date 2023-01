Il commento di Ziliani sulla Juventus dopo l’inchiesta di Report

Dopo la messa in onda dell’inchiesta da parte di Report che ha parlato anche della Juventus è arrivato il commento di Paolo Ziliani.

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato l’inchiesta di Report andata in onda ieri sera i cui si parlava della Juventus di Andrea Agnelli.

Ecco le sue parole:

“Non granché #Report: ha parlato di 1/10 della melma che ricopre la cloaca. Ma non importa. Ad @andreaabodi e @giomalago chiedo se possono ancora restare nel calcio #Agnelli e #Gravina, se ancora la FJGC non userà il bisturi con loro e la #Juventus. #SerieA = Far West, complimenti”

Non granché #Report: ha parlato di 1/10 della melma che ricopre la cloaca. Ma non importa. Ad @andreaabodi e @giomalago chiedo se possono ancora restare nel calcio #Agnelli e #Gravina, se ancora la FJGC non userà il bisturi con loro e la #Juventus. #SerieA = Far West, complimenti pic.twitter.com/88bIDafR9f — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 16, 2023

Un altro commento è arrivato poi pochi minuti fa:

““RISCHIA LA RADIAZIONE” La cosa bella dell’Italia è che gli orrori della Serie A sono da sempre sotto gli occhi di tutti ma facciamo finta di niente, anzi esaltiamo i mascalzoni: poi arriva una Procura che certifica le malefatte e ci stropicciamo gli occhi come folgorati. De che?”

“RISCHIA LA RADIAZIONE”

La cosa bella dell’Italia è che gli orrori della Serie A sono da sempre sotto gli occhi di tutti ma facciamo finta di niente, anzi esaltiamo i mascalzoni: poi arriva una Procura che certifica le malefatte e ci stropicciamo gli occhi come folgorati. De che? pic.twitter.com/oG76Z0tt4l — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 17, 2023

Fonte foto: Instagram @juventus

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gollini sempre più vicino al Napoli, quasi fatta per lo scambio con Sirgiru

Moggi: “La Juve rischia pochissimo, retrocessione? Una barzelletta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mafia: era nel pieno centro del paese covo boss Messina Denaro