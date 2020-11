FOTO – “Il Covid tifa Juve”, il titolo pungente di Libero Sport

Libero Sport punge la Juventus: “Il Covid tifa Juve”

Serie A – Il Covid tifa Juventus., è il titolo pungente di Libero Sport. Dopo il 3-0 a tavolino col Napoli e il pari in casa di una Lazio senza i migliori, il virus fa un altro assist ai bianconeri: Godin e Nandez del Cagliari sono out! Pirlo recupera De Ligt in difesa.

