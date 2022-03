Il Giudice Sportivo chiude la curva del Verona ma multa anche il Napoli

Il Giudice Sportivo ha deciso di chiudere la curva dell’Hellas Verona per un turno, ma anche di multare il Napoli.

Si continua a parlare del match tra Hellas Verona e Napoli, terminata con la vittoria della squadra ospite per 1-2. D’altronde sarebbe impossibile lasciar passare inosservate alcune scene come quella di domenica, relativa allo striscione orribile posto dalla curva sud scaligera all’esterno dello Stadio Marcantonio Bentegodi. Tutto ha fatto pensare ad un invito alla Russia ed all’Ucraina a scagliare le bombe sulla città di Napoli. Per questo motivo, il Giudice Sportivo ci ha pensato due volte a prendere provvedimenti contro il club veneto, chiudendo la curva per un turno.

Il Napoli però non è stato esente dalle decisioni prese dal Giudice in questione. Quest’ultimo ha sancito una multa di 5000 euro per la Società partenopea.

Di seguito il comunicato che ne spiega il motivo:

“per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

