UFFICIALE – Il Maradona è sold-out per il big match Napoli-Juventus

Il Maradona è sold-out per Napoli-Juventus

Lo stadio Diego Armando Maradona è sold-out per il big match Napoli-Juventus. A darne l’annuncio è Amedeo Bardelli responsabile marketing Ticketone ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”:

“Se il Maradona è sold-out in vista di Napoli-Juventus? Sì, sold-out come spesso capita in questi ultimi mesi. È la sfida delle sfide perché qui non si bada più a tatticismi, la Juventus ha bisogno di vincere se si vuole avvicinare alla capolista, sarà la situazione tattica ideale per il Napoli. Sarà sicuramente una partita di grande interesse”.

