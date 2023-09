Il Monza si prepara ad accogliere il Papu Gomez

Il Papu Gomez sarebbe pronto a tornare in Serie A e vestire la maglia del Monza: a breve potrebbero esserci le visite mediche.

ll Papu Gomez sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Monza. Nella giornata di oggi il club ed il giocatore dovrebbero incontrarsi per effettuare le visite mediche. Successivamente ci sarà la firma sul nuovo contratto, grazie al quale l’attaccante argentino tornerà in Serie A.

La scelta del Monza sarebbe ricaduta su quest’ultimo dopo l’infortunio di Gianluca Caprari. Gli esami avrebbero evidenziato una lesione del legamento crociato del ginocchio destro, per questo motivo si sospetta che la stagione calcistica dell’attaccante sarebbe già conclusa.

In seguito le ultime riportate da Sportmediaset relative all’arrivo del Papu Gomez:

“Dopo l’infortunio di Caprari, il Monza si è subito mosso sul mercato degli svincolati: accordo col Papu Gomez, che è atteso in città verso l’ora di pranzo per le visite mediche e in seguito apporre la firma sul contratto fino a giugno.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Corvino dt Lecce: “Col Napoli sarà sfida tra Davide e Golia: dimostreremo di poterci salvare”

Trevisani: “Vittoria Napoli grazie ai demeriti dell’Udinese, la peggiore del campionato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tiziano Ferro ed i motivi della separazione con Victor Allen