Non solo Napoli, anche la Juventus su Koopmeiners

Il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners avrebbe suscitato non solo l’interesse del Napoli, bensì anche quello della Juventus.

Il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners sarebbe conteso tra Napoli e Juventus.

Ecco quanto riportato da Calciomercato.com

“Koopmeiners è il giocatore che manca alla Juventus, una squadra nella quale gli attaccanti in questo inizio di stagione stanno facendo il loro dovere, che è quello di segnare, ma nella quale latitano i gol dei centrocampisti. Fra le 11 reti segnate finora in campionato dai bianconeri, nove portano la firma degli attaccanti (4 Chiesa, 4 Vlahovic, 1 Milik), e due sono suddivise fra centrocampo e difesa (un gol a testa per Rabiot e Danilo). “Koopmeiners invece sotto rete ci sa fare: 10 gol in 35 partite nella scorsa stagione, e già 2 centri in questa, in 7 partite giocate. Domenica, al Bergamo, l’olandese dell’Atalanta sarà uno dei maggiori pericoli per la Juventus, oltre a essere un osservato speciale in chiave mercato. Durante l’ultima sessione, la Juve ha annusato solo da lontano la situazione, tenendosi ai margini di un affare troppo oneroso per le casse bianconere del 2023, con l’Atalanta capace di rifiutare un’offerta di 37 milioni da parte del Napoli. Nel 2024 però le cose potrebbero cambiare e anche la Juve di Cristiano Giuntoli potrebbe scendere in campo, sul mercato, per fare concorrenza al Napoli sull’obiettivo Koopmeiners, il giocatore che manca al centrocampo bianconero.”

