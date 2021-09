Il Napoli mette in difficoltà la Juve, scoppia il caso Szczesny. Bianconeri sfortunati?

La Stampa fa un riepilogo sulla situazione attuale della Juventus, che al momento sembra essere tutt’altro che rosea. La domanda sorge spontanea, bianconeri sfortunati con i portieri stranieri? Donnarumma potrebbe essere un grande rimpianto, forse, sarebbe stato poco virtuoso in un momento di crisi affidarsi ad un ingaggio di 12 milioni, nonostante la bravura di Gigio, ma minaccioso per gli equilibri dello spogliatoio, dovendo tenere in considerazione le richieste di aumento. Tuttavia emerge il caso Szczesny, il portiere da poche garanzie alla Juve e con il Napoli ne ha dato conferma.

