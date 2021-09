Ritorno rischioso in nerazzurro per Orsato, Irrati promosso a pieni voti

Orsato e Irrati promossi, rischioso ritorno in campo con l’Inter e i tifosi sono contrariati.

Orsato promosso, bene Chiffi e Irrati su Napoli-Juventus”. Il Corriere della Sera, insieme all’ex arbitro Paolo Casarin, analizza le performance degli arbitri dell’ultima giornata di Serie A. Su tutti, il grande ritorno in nerazzurro di Orsato, che da anni non dirigeva un match dell’Inter: “Attento e forse teso. Le proteste dei calciatori, poche, sembrano solo un rituale studiato. Rapidamente tutto si esaurisce grazie alla qualità di Orsato e al buon senso dei 22 calciatori. Bene Chiffi in Milan-Lazio, promosso anche Irrati su Napoli-Juventus”.

