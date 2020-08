Il Napoli non molla Under: Maksimovic più soldi l’ultima offerta!

Il Napoli ci riprova per Under: offerto Maksimovic!

Cenzig Under piace al Napoli e, soprattutto, piace a Gattuso. Il club vuole fare di tutto per accontentare il proprio tecnico regalandogli l’esterno che manca. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ultima offerta comprende il cartellino di Nikola Maskimovic più dieci milioni alla Roma per portare a casa Cengiz Under.

Ecco quanto scrive il famoso quotidiano “rosa”:

“A Gattuso piace Cengiz Under, 23 anni, che la Roma è disposta a cedere, ma l’intoppo sta nella valutazione: 30 milioni a fronte di un’offerta di 20 poi elevata a 25 mediante alcuni bonus. La discussione ha avuto una piccola frenata, adesso però potrebbe decollare in caso di scambio tra il turco e Maksimovic, più conguaglio di una decina di milioni a favore della Roma, con valutazione da studiare in vista delle convenienze di entrambi i club”

