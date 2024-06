Il Napoli pensa a Molina, potrebbe tornare in Italia

Il nuovo tecnico del Napoli Antonio Conte avrebbe un interesse per Nahuel Molina, ex difensore dell’Udinese ora all’Atletico Madrid.

Tra gli obiettivi del Napoli, in particolare di Antonio Conte, ci sarebbe Nahuel Molina. Il giocatore ha già avuto un’esperienza in Serie A con la maglia dell’Udinese, ed adesso vesta la maglia dell’Atletico Madrid.

Di seguito le ultime riportate da Calciomercato.com:

“Nahuel Molina è tra le prime richieste di Antonio Conte al Napoli. L’esterno destro ex Udinese non ha convinto del tutto nell’ultima stagione con la maglia dell’Atletico Madrid e potrebbe pensare a un ritorno in Italia. Gli azzurri, complice il nuovo modulo del neo arrivato tecnico, devono rifarsi il look sulle fasce. Con capitan Di Lorenzo in dubbio, serviranno nuovi esterni e l’argentino rappresenterebbe una certezza. In bianconero ha segnato dieci gol e distribuito altrettanti assist in 68 presenze, conquistandosi l’interesse sia del Napoli che della Juve. Allora i madrileni furono più svelti e portarono il giocatore in Liga. Con i Colchoneros, ha firmato un contratto fino al 2027, con annessa clausola rescissoria da 90 milioni. Simeone ha fiducia in lui e nel fatto che possa riprendersi la centralità nel suo progetto. Pilastro del prossimo Atletico Madrid o cavallo di ritorno al Napoli? Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Molina.”

Fonte foto in evidenza —(da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lobotka fa mea culpa: ” In questa stagione avremmo reso un allenatore mediocre anche Guardiola”

Specchia: “Bellanova è il miglior esterno destro italiano, ci pensi Conte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi