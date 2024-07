Il Napoli pensa a Rabiot per sostituire Zielinski

Secondo il quotidiano Repubblica il Napoli starebbe pensando ad Adrien Rabiot come ideale sostituto di Piotr Zielinski.

Adrien Rabiot sarebbe tra i pensieri del Napoli, in particolare del tecnico Antonio Conte. Il giocatore sarebbe infatti come l’ideale sostituto del centrocampista Piotr Zielinski, che da poco ha lasciato il club per andare all’Inter.

Ne para Repubblica:

“Il Napoli infatti si è inserito in maniera decisa nella corsa a Rabiot, altro giocatore che si può prendere a parametro zero visto che il suo legame con la Juve è finito lo scorso 30 giugno. La mezzala francese non ha accettato la proposta di rinnovo dei bianconeri, prende tempo nei confronti di quella del Milan e adesso valuta l’offerta del Napoli. Conte ha chiesto uno sforzo a De Laurentiis per portarlo in azzurro, sarebbe l’ideale sostituto di Zielinski, andato all’Inter. Nei piani del nuovo tecnico del Napoli, Rabiot andrebbe a completare il trio di centrocampo composto da Anguissa e Lobotka.”

