UFFICIALE – Il Napoli piazza un’altro esubero: Ciciretti al ChievoVerona

Il Napoli si libera di un’altro esubero, Ciciretti al Chievo Verona

Il Napoli piazza un altro esubero, Amato Ciciretti che va in prestito al ChievoVerona. L’annuncio dal club clivense con un comunicato ufficiale:

“L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dall’SS Calcio Napoli a titolo temporaneo fino al 30/06/2021, le prestazioni sportive del calciatore Amato Ciciretti. Centrocampista d’attacco, Ciciretti nato a Roma il 31/12/1993, andrà a rinforzare il reparto offensivo della rosa di mister Alfredo Aglietti. Fantasista che ama creare assist per i compagni d’attacco, Ciciretti vanta, tra le altre, 18 presenze (e 2 gol) in Serie A e 75 presenze in Serie B, condite da 13 reti e 17 assist. In carriera ha vestito le maglie di Roma, Benevento, Parma, Napoli, Ascoli, ed Empoli. La prossima fermata si chiama ChievoVerona e ha i colori gialloblù!”.

