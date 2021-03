Il Napoli rinnova la fascia sinistra, il nuovo profilo che interessa gli azzurri

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Giuntoli sarebbe alla ricerca di un nuovo profilo che possa essere una valida alternativa per il Napoli.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo volto da piazzare in difesa.

Il Napoli necessita di un rinnovo in difesa. Soprattutto nella sezione fasce. Difatti a sinistra ci sono due giocatori che destano minori certezze. Il nome di Mario Rui, tra i primi. Il portoghese non è pienamente convinto di riconfermare la sua presenza per la prossima stagione. Soprattutto a seguito della lite con Gattuso e le sue prestazioni altalenanti.

Per quanto riguarda Faouzi Ghoulam, i dubbi sono scontati, dopo il grave infortunio procurato nella gara contro il Bologna. Per questo motivo Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un nuovo profilo che possa risultare una valida alternativa. Il primo interesse è focalizzato su Gabriel Gudmundsson. Attualmente il giocatore fa parte del club del Groningen. L’esterno ha appena 21 anni ed una valutazione alla portata del Napoli.

