Il Napoli sul potenziale sostituto di Koulibaly in estate! I dettagli

Il Napoli interessato a Jan Vertoghen, possibile sostituto di Koulibaly

Come riporta Sky Sports Uk la dirigenza azzurra vorrebbe il difensore del Tottenham, Jan Vertoghen che andrà in scadenza di contratto a giugno.

Secondo i britannici, la SSC Napoli vede Vertoghen come un leader con esperienza che può potenzialmente sostituire Kalidou Koulibaly, che potrebbe essere tra i partenti nella prossima campagna trasferimenti estiva.

Il difensore rimane aperto alle discussioni su un nuovo accordo con gli Spurs dopo il rinnovo del suo compagno di reparto Toby Alderweireld.

