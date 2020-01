Sky – Koulibaly torna ad allenarsi sul campo: il punto sugli infortunati

Napoli, situazione infortunati: ottimismo per Koulibaly ,torna ad allenarsi sul campo

Il Napoli prepara la gara di lunedì 6 gennaio contro l’Inter prima in classifica. Nella rosa azzurra ci sono vari infortunati, ma la notizia positiva è che Kalidou Koulibaly è tornato ad allenarsi sul campo

Come riferisce la redazione di Sky, il difensore ha fatto lavoro a parte ma, considerando che finora aveva solamente svolto terapie e palestra, Gattuso può essere un minimo più ottimista. Oltre al difensore, hanno svolto un allenamento personalizzato anche Ghoulam e Mertens. Fabian Ruiz ha invece lavorato in palestra, dato che ieri ha accusato un attacco di febbre. Terapie, infine, per Maksimovic.

