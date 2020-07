Il Napoli tenta lo “scippo” al Milan: pronta l’accelerata per Szoboszlai

Il Napoli tenta lo scippo al Milan, Szoboszlai nel mirino

Il Napoli non sembra fermarsi sul mercato e, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la società di De Laurentiis ha messo nel mirino Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Salisburgo. Il giocatore ungherese è il potenziale erede di Allan per completare il centrocampo:

“Dominik Szoboszlai è in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Napoli che in settimana ha in agenda un incontro con i suoi agenti. Il calciatore ha una clausola da 25 milioni di euro. Szoboszlai prenderebbe il posto di Allan, giocatore per cui il Napoli chiede 30/35 milioni e che interessa anche all’Everton. Lo scorso gennaio il Milan aveva addirittura trovato un accordo ma ora è il Napoli ad essere avanti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso si è mosso in prima persona per Osimhen

Sassuolo-Lecce, streaming e tv: dove vedere la 30a giornata di Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caritas, 450mila richieste in 3 mesi, 34% nuovi poveri