Il Napoli vicinissimo a Kim, affare in chiusura con il Fenerbache

Il Napoli pronto a chiudere per Kim del Fenerbache

Il Napoli sarebbe vicinissimo a chiudere l’acquisto del difensore coreano Kim Min-jae, che sembrava ormai destinato ad andare al Rennes. Secondo quanto riportato dai colleghi turchi di Fanatik, il club azzurro avrebbe messo sul piatto l’intera cifra della clausola per sbloccare la trattativa. Kim aveva già espresso il suo gradimento per il trasferimento al Napoli, nonostante i continui contatti con il suo ex allenatore Genesio abbia provato a convicerlo a accetare il Rennes.

