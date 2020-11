Il Napoli vola in Croazia ma Gattuso opta per la rifinitura a Castelvolturno

Il Napoli è volato soltanto ieri dopo pranzo alla volta della Croazia, in vista della sfida contro il Rijeka.

Niente rifinitura in terra ospite per gli azzurri che al mattino si sono regolarmente allenati a Castelvolturno. La scelta sembrava dettata dall’emergenza Covid, visti i tanti casi nel territorio croato ma Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, ha smentito la cosa, motivando la sua decisione in quanto è sua abitudine preparare le trasferte europee in casa propria per poi partire.

A riportare la notizia è Tuttosport.

