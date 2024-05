Corriere dello Sport – Il preferito di ADL è Gasperini: l’allenatore ha aperto al Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, continua con la sua teoria: il preferito di Aurelio De Laurentiis non è Antonio Conte, ma Gian Piero Gasperini: “La finale di Coppa Italia è stata archiviata ieri, all’orizzonte c’è la fine del campionato, con l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League, e la finale di Europa League, in programma mercoledì prossimo a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Gasperini ha aperto al Napoli e in diretta tv dopo la Roma ha confermato la stima storica nei suoi confronti di De Laurentiis”.

