la Repubblica – Allegri, sfuriata durante i festeggiamenti: “Non ho perso il controllo, tutto normale”

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, la sfuriata di Massimiliano Allegri, nel finale di Coppa Italia, vinta dalla Juventus contro l’Atalanta per 1-0, sarebbe stata scaturita da Cristiano Giuntoli. Inoltre, non è mancato anche un presunto scontro con i giornalisti: “Non avete detto la verità per un anno e la sapevate tutti”. Questo l’attacco del tecnico bianconero ai colleghi presenti all’Olimpico. In più, la situazione ha rischiato di degenerare anche ai danni di un giornalista, con il quale si è quasi arrivati alle mani.

Questa la sua risposta al perché del suo atteggiamento: “Perché ho perso le staffe nel finale? Piaciuto? L’importante è divertirsi. Non ho perso il controllo… Tutto normale”.

Si toglierà qualche sassolino dalla scarpa?

“Dalle scarpe nulla perché ho i gommini del campo. L’emozione di un trofeo è unica, stasera abbiamo avuto uno stadio meraviglioso con due belle tifoserie e una partita tecnica, con tante occasioni. Fortunatamente abbiamo vinto noi ed è la cosa più bella, ma già essere a una finale significa essere andati bene”.

