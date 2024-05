Corriere dello Sport – Kvaratskhelia, si discute per il rinnovo: ancora nessuna firma

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il Napoli e l’entourage di Khvicha Kvaratskhelia, hanno riaperto i dialoghi per il rinnovo del contratto. Nei giorni scorsi, prima del match contro la Roma, le parti si sono incontrate per iniziare a sondare il terreno. L’agente di Kvara, Mamuka Jugeli, ha voluto rispettare le aspettative del presidente, con il quale si erano ripromessi di rivedersi a stagione conclusa. La scadenza è lontana (2027), ma da tempo resiste la problematica relativa all’ingaggio, attualmente di 1,5 milioni di euro.

La stagione di Kvaratskhelia proseguirà con l’Europeo, ma la volontà è quello di arrivarci senza pensieri e con le idee chiare. Il summit si è concluso con un “aggiorniamoci presto”, e quindi non è ancora arrivata la firma. I corteggiamenti del Barcellona preoccupano relativamente, poiché le pretese del Napoli sono molto elevate, e ADL non ha alcuna intenzione di privarsene. Oltre all’ingaggio, si discute anche sulla possibilità di inserire una clausola in stile Osimhen. Ma si attende la prossima riunione entro fine maggio.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

