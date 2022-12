Iervolino pres. Salernitana: “C’è un progetto di un certo livello. Demme? Vi dico cosa ho deciso”

Intervista a Danilo Iervolino pres. Salernitana

Notizie Napoli – Iervolino presidente della Salernitana ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bussola 24, toccando anche tematiche relative al prossimo calciomercato:

Iervolino:

“C’è stato un breve confronto con il direttore sportivo e non abbiamo ancora parlato di nulla. La Salernitana ha già fatto ottimi acquisti e la squadra è valida. Siamo dodicesimi in classifica con dieci punti di vantaggio sulla terzultima, siamo una società seria che vuole tendere all’equilibrio e non faremo cose fantasiose, esotiche e folli. Siamo per le cose giuste, questa è la nostra linea. Ad oggi non ci sono novità, a mio avviso bisogna puntare sui giovani. So che volete sapere di Demme, Djuric e tante altre cose. Ho deciso di fare qualche dichiarazione in meno, altrimenti entriamo in argomenti che alimentano polemiche. Vedete il discorso Gyomber: fino a maggio è un calciatore della Salernitana, avremo tempo per valutarlo. Perché parlare ora di singoli, di acquisti o di altre situazioni? Siamo una squadra formata da altissime professionalità, non devo aggiungere altro. Poi ci sono anche alcuni organi di informazione che fanno nomi e palesano fantasia. Vorrei che le cose venissero raccontate diversamente, siamo reduci da un miracolo calcistico e c’è un progetto di un certo livello invece vedo tante critiche che non consentono di goderci il momento. Noi siamo in regola perché ci metto decine di milioni di euro”.

