Il presidente dell’Empoli non ci sta: “L’Asl di Napoli poteva intervenire già col Milan!”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la vicenda che ha colpito la squadra all’interno dell’albergo

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Il patron della squadra toscana ha avuto parole dure nei confronti dell’Aziena Sanitaria Locale Campana:

“Siamo stati sorpresi dalla decisione dell’ASL di Napoli perché poteva intervenire anche con Milan, Genoa e altre squadre, invece no, mentre con l’Empoli si fanno vedere. Parisi? Meglio non parlare di mercato. Oggi mi ha chiamato un intermediario e mi ha detto che c’è una squadra non italiana che lo vuole. Ma arriverà a giugno con noi, così come Ricci. Non so dove andrà quest’ultimo, ma si sono create troppe aspettative su di lui”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 14 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

Campionato, Juventus-Napoli: c’è una data che potrebbe accontentare tutti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: aria polare verso Italia, neve al Centro-Sud