Il PSG piomba su Koulibaly e Ruiz. Offerta monstre

Il Paris Saint Germain prova il doppio colpo in casa Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il corriere dello Sport, il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, si starebbe interessando sia per Koulibaly che per Fabian Ruiz.

L’offerta sarebbe da far tremare i polsi: ben 140 milioni di euro per i due calciatori. Ad ora siamo ai primi passi ma a breve la trattativa potrebbe entrare nel vivo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pirlo chiama Milik e provoca l’ira di Aurelio De Laurentiis

Calciomercato Napoli – Koulibaly chiede chiarimenti sul suo futuro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB