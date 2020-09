Pioli si gode il “giovane Milan” nella vittoria contro il Monza

Pioli batte Brocchi nel derby “Berlusconiano” tra Milan e Monza. 4-1 per i rossoneri

Stefano Pioli si gode un bel Milan nella vittoria in amichevole contro il Monza. A stupire sono i giovani dei rossoneri con i gol di Daniel Maldini, Colombo e Kalulu. In rete anche Calabria. Di Finotto la rete della squadra di Berlusconi.

Come riportato da “Tuttomercatoweb”, poker rossonero contro il Monza nell’amichevole di San Siro. Dopo i due gol messi a segno nel primo tempo (Calabria e Maldini, in mezzo il momentaneo pareggio di Finotto), il Milan arrotonda il risultato nel finale grazie alle reti di Kalulu e Colombo. Un buon test per i ragazzi di Pioli, contro un avversario valido come la squadra allenata dall’ex Brocchi. In attesa di Tonali, tutti gli occhi erano su Diaz, neo acquisto dei rossoneri. Sul fronte mercato Maldini continua la ricerca di giocatori che possano aumentare il tasso tecnico della rosa, ma dall’amichevole di stasera arrivano belle notizie dalla gioventù rossonera, con più di un ragazzo capace di mettersi in mostra per ritagliarsi il giusto spazio nella squadra di Pioli. Primo su tutti Daniel Maldini, autore del primo gol con la maglia che ha reso grande papà Paolo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Marchione, ag. Fifa: “Napoli, per la difesa c’è l’ex Barcellona Marc Bartra, è il profilo giusto”

Orestis Karnezis: “A Meret serve tempo, Gattuso preferisce Ospina per un motivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: primo caso in scuola Friuli, alunna positiva