Villar brilla più di tutti nella vittoria in amichevole della Roma

Villar brilla nella vittoria della Roma nell’amichevole contro la Sambenedettese

La Roma batte la Sambenedettese 4-2 in amichevole. Migliore in campo Villar, autore di due assist. A segno anche Veretout

Buona la prima per la Roma di Paulo Fonseca. Come riportato da “Il Corriere dello Sport”, al debutto stagionale i giallorossi hanno battuto la Sambenedettese per 4 a 2 grazie alle reti di Veretout, Perotti, Mkhitaryan e Antonucci. Buoni ritmi nonostante il caldo di Trigoria e una formazione rimaneggiata: Fonseca è stato costretto a fare a meno dei dieci nazionali e degli infortunati. Bruno Peres, Kluivert e Carles Perez sono alle prese con la guarigione dal Coronavirus, Pedro sta procedendo con la riabilitazione alla spalla destra operata lo scorso 4 agosto mentre Pastore sarà out fino a metà ottobre per l’intervento all’anca. Tra i migliori in campo Gonzalo Villar, autore di due assist per i gol di Perotti e Mkhitaryan, e lo stesso armeno che si è reso pericoloso in più di un’occasione oltre al gol siglato alla mezzora del primo tempo. A niente è servita la doppietta su calcio di rigore di Maxi Lopez, sui falli commessi in area da Fazio e Karsdorp. Nella ripresa Fonseca ha tolto tutti i giocatori della prima squadra, inserendo tanti ragazzi della Primavera e Mirko Antonucci, la scorsa stagione in prestito al Vitoria Setubal, che ha siglato il quarto gol romanista.

