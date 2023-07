Il Real Madrid tenta il colpo Kvaratskhelia, maxi richiesta del Napoli

Il Real Madrid avrebbe tentato l’acquisto dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ma la richiesta sarebbe stata troppo alta.

L’attaccante del Napoli Kvicha Kvaratskhelia avrebbe suscitato l’interesse del Real Madrid. Francois Gallardo, giornalista di “El Chiringuito de Jugones”, ha parlato proprio di questo ai microfoni di “Tv Play”.

Secondo le sue parole il club spagnolo alla fine avrebbe deciso di lasciar perdere in quanto il Napoli avrebbe chiesto 150 milioni.

“Aurelio De Laurentiis ha chiesto 150 milioni per Khvicha Kvaratskhelia. Il Real Madrid voleva l’attaccante georgiano ma con il presidente del Napoli non è facile trattare. Volevano 150 milioni e quindi hanno preferito andare su Bellingham. Ancelotti voleva il giocatore perché può giocare in due posizioni.”

Fonte foto: Flickr.com

