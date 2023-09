Marte Sport Live – Improta: “Napoli-Lazio? Secondo tempo bruttissimo, il peggiore degli ultimi 10 anni”.

Gianni Improta, dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio, è intervenuto per parlare della condizione degli azzurri: “Contro la Lazio non avrei mai tolto Kvara, con la prima sostituzione non è cambiato nulla, poi abbiamo visto un bruttissimo secondo tempo, forse il peggiore degli ultimi 10 anni, ho visto un Napoli sfiduciato che non trovava il bandolo della matassa. Ad ogni modo, sono stati 45 minuti negativi, la squadra faccia tesoro degli errori e riparta, non è successo nulla, non fasciamoci la testa e ripartiamo da Genova. Un incidente di percorso ci può stare, diciamo che un po’ tutti sono caduti in un torpore tecnico-tattico, non solo una o due pedine, si è trattato di un momento di poca lucidità, della squadra e anche del tecnico, le cui sostituzioni non mi sono piaciute.

Una cosa però voglio dirla: il Napoli deve stare attento alle ripartenze, Kim recuperava tantissimo e ora non si possono lasciare troppi spazi alle spalle dei difensori. Il club ha investito su Natan, quale migliore occasione di vederlo finalmente in campo dopo una sconfitta?”.

