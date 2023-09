Nessun infortunio per Zielinski, le ultime dalla Polonia

Dalla Polonia arrivano novità su Piotr Zielinski, il giocatore non avrebbe subito nessun infortunio con la propria Nazionale.

Nella giornata di ieri sono giunte voci circa un presunto infortunio di Piotr Zielinski durante un allenamento con la Nazionale polacca. Successivamente però, dalla Polonia sono arrivate ulteriori novità: nessun infortunio per il centrocampista del Napoli, che avrebbe lasciato il campo in anticipo solo per prevenzione.

Ecco quanto riportato in merito da Il Corriere dello Sport:

“Jakub Kwiatkowski, portavoce della Federcalcio polacca, ha smentito le voci di un possibile infortunio per il calciatore del Napoli: “Sono cose che qualcuno ha fatto uscire spiandoci. E’ vero che ha terminato l’allenamento prima, ma solo di qualche minuto e non mezz’ora com’è stato raccontato. Zielinski è semplicemente giù di tono e se un atleta si sente stanco non ha senso correre rischi, è giusto fargli terminare l’allenamento prima come misura preventiva. Non c’è nessun infortunio, per cui non ci saranno esami perché non sono necessari”. Un bel sospiro di sollievo per Garcia che potrà avere il centrocampista a disposizione per la ripresa della Serie A.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Polonia – Isole Far Oer, Zielinski regolarmente in campo

CAMPI FLEGREI, scossa di terremoto di magnitudo 3.8

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Udinese: Sottil in bilico