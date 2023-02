Inchiesta Juventus, Sandulli si è autosospeso dal collegio di garanzia del Coni

La decisione di Sandulli che riguarda le indagini sulle plusvalenze

L’inchiesta sulle plusvalenze che vede coinvolta la Juventus si arricchisce di un nuovo colpo di scena, dopo che Paolo Sandulli ha deciso di autosospendersi dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di garanzia dello sport. Come riportato da Repubblica, qualche giorno fa aveva rilasciato delle dichiaraziono dove commentava la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus:

“La Consob è intervenuta perché la Juve è quotata in Borsa. Fa un’analisi più accurata dei bilanci: sono controlli più ampi rispetto alle società non quotate. Questo è il motivo per cui c’è stato un accertamento ulteriore nei confronti della Juve e non delle altre società per le quali non è stata riscontrata nessuna ulteriore ipotesi di illecito.”

Fonte immagine in evidenza: Pagina ufficiale Facebook Coni

